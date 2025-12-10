Meksikalı futbol içerik üreticisi Mercedes Roa, Orange Velodrome’da Zinedine Zidane, Didier Drogba, Robert Pires ve Gerard Piqué gibi efsanelerin yer aldığı maçı izledikten saatler sonra saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

25 yaşındaki ve 2,5 milyon takipçisi bulunan Roa, maç sonrası arkadaşlarıyla buluşmak için Opéra bölgesine gitti.

Gece saatlerinde arkadaşlarından biri en az dört gencin saldırısına uğrayınca, Roa onu korumak için araya girdi ve bu sırada yaralandı.

Polis hızla olay yerine gelerek üç şüpheliyi gözaltına aldı. Mercedes ve arkadaşı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Roa’nın kız kardeşi Camila, “Mercedes güvende. Uygun olduğunda açıklama yapacak” diyerek takipçileri rahatlattı.

Fransız yetkililer, gözaltındaki kişilerin ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan, aileye destek mesajı yayınlarken soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

MERCEDES ROA KİMDİR?

Mercedes Roa, 25 yaşında Meksikalı bir sosyal medya fenomeni ve futbol içerik üreticisidir.

Özellikle futbol dünyasına odaklanan paylaşımlarıyla tanınır ve Instagram ile TikTok gibi platformlarda 2,5 milyondan fazla takipçiye sahip.

Futbol maçları, oyuncu röportajları, taraftar deneyimleri ve eğlenceli futbol içerikleri üreten Roa, genç takipçileri arasında oldukça popüler.

Meksika futbol kültürüne ve uluslararası yıldızlara dair samimi, enerjik videolarıyla dikkat çekiyor.

Son dönemde Marsilya’da düzenlenen efsaneler maçını izlemeye giden Roa, maç sonrası arkadaşını korumaya çalışırken uğradığı saldırı nedeniyle gündeme geliyor.

Bu olaydan sonra hastaneye kaldırılmış, ancak güvende olduğu açıklandı.

Genellikle neşeli ve pozitif bir imaj çizen Mercedes Roa, futbol tutkusunu milyonlarla paylaşan, Latin Amerika’nın yükselen dijital içerik üreticilerinden biri olarak biliniyor.

