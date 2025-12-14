Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından hayata geçirilen Midas İpek Evi’nin hazırladığı “Efsanelerle İpek” sergisi, Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu’nda düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluştu. Sergide, dünyanın farklı coğrafyalarında anlatılan 12 kadim ipek efsanesinin yanı sıra Eskişehir’den doğan 13’üncü hikaye ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İpeğin tarihsel yolculuğunu efsaneler üzerinden ele alan “Efsanelerle İpek” sergisinde, Midas İpek Evi’nde üretilen ipeklerle hazırlanan eserler yer alıyor. Sergi, ipeğin sabrını, zarafetini ve üretim sürecini sanatla buluşturarak Eskişehir’in kadim ipekçilik mirasına dikkati çekiyor.

Serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Midas İpek Evi Sorumlusu Meltem Tuncer Şahin, belediye bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Ünlüce, ipekçilik yolculuğunun 2017 yılında dut fidanlarının toprakla buluşturulmasıyla başladığını hatırlatarak, bu sürecin sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla üretimden sanata uzanan kapsamlı bir projeye dönüştüğünü ifade etti. Ünlüce, “Sadece dut fidanı dağıtmakla yetinmedik; ipeği üretmeyi, işlemeyi ve katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefledik. Midas İpek Evi ile birlikte çok kıymetli bir yolculuk başladı. Bu sergi, o yolculuğun önemli bir aşamasını temsil ediyor” dedi.

Eskişehir’in tarihsel olarak İpek Yolu üzerinde yer almasına rağmen uzun yıllar bu kimliğinin geri planda kaldığını belirten Ünlüce, sergiyle birlikte Eskişehir’in ipek anlatılarında yeniden hak ettiği yeri aldığını vurguladı. Ünlüce, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek bu tür kültürel çalışmaların kente değer kattığını sözlerine ekledi.

CHP’li Süllü ise sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Midas İpek Evi Sorumlusu Meltem Tuncer Şahin de sergide dünyanın dört bir yanında anlatılan 12 kadim ipek efsanesini ortak bir anlatımla yeniden yorumladıklarını belirterek, Anadolu’nun kalbinde Eskişehir’de filizlenen 13’üncü hikayeyle ipeğin kültürel yolculuğuna yeni bir bakış kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sergi, 28 Aralık’a kadar Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.





