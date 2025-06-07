V8 efsanesi geri dönüyor

Amerikan otomobil devi Stellantis, elektrikli motorlara geçiş sürecinde emekliye ayırdığı V8 Hemi motorunu yeniden üretim hattına sokma kararı aldı. Bu dönüş, özellikle ABD pazarındaki geleneksel motor tutkunlarının baskıları, şirket içi değişimler ve siyasi atmosferin etkisiyle gerçekleşti.

Şirketin daha önce Hemi motorun yerine V6 motorları geçirmeyi planladığı biliniyordu. Ancak kamuoyunda oluşan güçlü tepkiler, V8 Hemi'nin sembolik değerini bir kez daha öne çıkardı. Bu süreçte Stellantis CEO’su Karlos Tavares görevinden ayrılırken, ABD’de Donald Trump'ın yeniden başa geçmesiyle elektrikli araçlara olan devlet desteği de azaldı. Trump’ın elektromobiliteye yönelik mesafeli duruşu, benzinli motorlara yönelik ilgiyi artırdı.

Bu gelişmelerin ardından Stellantis, 2026 model yılı için Ram 1500 pikaplarında 5,7 litrelik V8 Hemi motor seçeneğini yeniden sunacağını açıkladı. Yaz aylarında satışa çıkması beklenen model, 395 beygir gücü ve 600 Nm tork üretiyor. Ayrıca araçta hafif hibrit destekli eTorque sistemi de yer alacak.

Ram 1500, üç motor seçeneğiyle sunulacak: 305 beygirlik 3,6 litrelik V6 Pentastar, 420 veya 550 beygir gücü sağlayan 3,0 litrelik çift turbolu Hurricane sıralı altı silindirli motor ve nihayetinde V8 Hemi. Hemi motorlu versiyonlar, özel tasarlanmış koç başı ve motor simgesi içeren özel bir rozetle ayırt edilecek.

Stellantis ayrıca sadece 5,7 litrelik değil, 6,2 litrelik kompresörlü ve 6,4 litrelik V8 Hemi motorlarının da yeniden üretileceğini duyurdu. Bu karar, Amerikan markalarının klasik performans çizgisini koruma yönünde atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

V8’in dönüşü, sadece motor tutkunlarını değil, Stellantis’in gelecekteki satış stratejisini de yakından ilgilendiren önemli bir dönüşüm olarak görülüyor.