Efsanenin oğlu pes etti! 19 yaşında futboldan emekli oldu

Serie A ekiplerinden Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin oğlu Cristian Totti, henüz 19 yaşındayken dikkat çeken bir karara imza attı.

Son olarak İtalya Serie D takımı Olbia'da forma giyen ve Aralık 2024'ten beri kulüpsüz olan Cristian Totti, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cristian Totti'nin, beklenen gelişimi gösterememesi ve babasının soyadının getirdiği yoğun baskı nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor.

Cristian Totti'nin Olbia'daki eski antrenörü, "Cristian aslında Serie B veya Serie C'de rahatlıkla kariyer yapabilecek kapasitedeydi. Ancak Totti soyadının ağırlığı, onun için bir engel haline geldi. Herkes ondan babası gibi olmasını bekledi, bu da üzerinde büyük bir baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Cristian Totti'nin bundan sonraki kariyerine babası Francesco Totti'nin futbol akademisinde devam edeceği öğrenildi.