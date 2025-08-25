Efsanevi 2 marka yollara geri dönüyor. Koç Holding'den sürpriz karar. Satışa çıkacağı tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efsanevi 2 marka yollara geri dönüyor. Koç Holding'den sürpriz karar. Satışa çıkacağı tarih belli oldu

Koç Holding, efsanevi Şahin ve Doğan modellerini 2026’da modern teknolojiyle buluşturarak yollara geri döndürüyor. Nostalji ve yenilik bir arada, otomobil tutkunları heyecanla bekliyor!

Koç Holding, Türkiye otomotiv tarihinin ikonik modelleri Şahin ve Doğan’ı 2026 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. TOFAŞ’ın 90’lı yıllarda ürettiği ve geniş kitlelerce sevilen bu modeller, modern teknolojiyle donatılmış yeni versiyonlarıyla geri dönüyor.

a241e4c574f714d628dd826fbfd671e0.jpg

Fiat ve Koç Holding iş birliğiyle hayata geçirilecek projede, araçların klasik tasarım çizgileri korunurken, günümüz güvenlik ve teknoloji standartlarına uygun iç aksamlar sunulacak. TOFAŞ ile Stellantis birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu’na uygun fiyatlı SUV taahhüdünde bulunan Koç Holding, bu hamleyle Türkiye pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

ttt.jpg

Yenilenen Şahin ve Doğan modelleri, nostalji tutkunlarının yanı sıra ekonomik ve güvenilir araç arayanları da cezbedecek. Araçların motor seçenekleri, hibrit ve elektrikli versiyonlar üzerine çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca, yeni modellerin düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

156281-695654780487401-1880903782-n.jpg

Otomobil tutkunlarının sosyal medyada yoğun ilgi gösterdiği proje, Türk otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. TOFAŞ’ın Bursa’daki tesislerinde üretilecek araçların, 2026’nın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

dd.jpg

Fiyatlandırma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, modellerin uygun bütçeli olacağı öngörülüyor. Koç Holding, bu stratejiyle hem iç pazarda hem de ihracatta iddialı bir konum hedefliyor. Şahin ve Doğan’ın dönüşü, otomotiv sektöründe nostalji rüzgarı estirecek gibi görünüyor.

qqq.jpg

Son Haberler
Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!
Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!
Samsun’da düğün konvoyunda feci kaza! Gelin ve arkadaşı yaralandı
Samsun’da düğün konvoyunda feci kaza! Gelin ve arkadaşı yaralandı
TOKİ’den dev fırsat: Türkiye genelinde 30 ilde 312 adet
TOKİ’den dev fırsat: Türkiye genelinde 30 ilde 312 adet
Trump'tan yayınlara tepki! İki kanalın lisans iptalini istedi
Trump'tan yayınlara tepki! İki kanalın lisans iptalini istedi
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı için geri sayıma geçildi! Premier Lig'e doğru
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı için geri sayıma geçildi! Premier Lig'e doğru