Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi

DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI

Lordstown Motors, Foxconn'u yatırım taahhütlerini yerine getirmemekle ve dolandırıcılıkla suçladı. Şirketin iflas etmesi sonrası geleceğinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik, elektrikli araç endüstrisindeki diğer yatırımcıları da tedirgin ediyor.