Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi

Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv endüstrisinin efsane markası bir firma daha iflas etti.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 1

Pandemi sonrası tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz, Lordstown Motors'u da derinden etkiledi. Artan maliyetler ve azalan satışlar şirketi zor durumda bıraktı. Küçülme çabaları başarısız olunca, şirket son çare olarak iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 2

FOXCONN İLE ANLAŞMAZLIK YAŞANMIŞTI

Lordstown Motors'un iflasında, Tayvan merkezli elektronik devi Foxconn ile yaşanan anlaşmazlık önemli bir rol oynadı. Foxconn, Lordstown Motors'a 52,7 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 3

Ancak Lordstown Motors, Foxconn'un beklentilerini karşılayamadığı için Foxconn yatırımlarını geri çekti. Bu durum, Lordstown Motors'un finansal açıdan çöküşünü hızlandırdı.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 4

DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI

Lordstown Motors, Foxconn'u yatırım taahhütlerini yerine getirmemekle ve dolandırıcılıkla suçladı. Şirketin iflas etmesi sonrası geleceğinin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik, elektrikli araç endüstrisindeki diğer yatırımcıları da tedirgin ediyor.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 5

İFLAS NE ANLAMA GELİYOR?

Lordstown Motors'un iflası, elektrikli araç sektöründeki rekabetin ne kadar zorlu olduğunu ve yeni şirketlere yatırım yapmanın risklerini açıkça ortaya koyuyor. Şirketin yaşadığı zorluklar, sektördeki diğer şirketleri de etkileyebilir ve geleceğe dair endişeleri artırabilir.

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Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi 6

ŞİRKET HAKKINDA

2018 yılında, elektrikli ticari araç üreticisi Workhorse Group'un CEO'su Steve Burns, Lordstown adını verdiği elektrikli otomobil şirketini kurdu.

Şirketin hedefi, Rivian gibi elektrikli pick-up modelleri üretmekti. Bir yıl süren geliştirme çalışmalarının ardından, heyecan dolu ekip 7 Kasım 2019'da dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan GM'in Lordstown fabrikasını satın aldıklarını açıklamıştı.

GM, bu satın alma için Lordstown Motors'a yaklaşık 40 milyon dolar borç vermişti.

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