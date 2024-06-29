Efsanevi otomotiv devi iflas etti. Sektörünün lideriydi

ŞİRKET HAKKINDA
2018 yılında, elektrikli ticari araç üreticisi Workhorse Group'un CEO'su Steve Burns, Lordstown adını verdiği elektrikli otomobil şirketini kurdu.
Şirketin hedefi, Rivian gibi elektrikli pick-up modelleri üretmekti. Bir yıl süren geliştirme çalışmalarının ardından, heyecan dolu ekip 7 Kasım 2019'da dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan GM'in Lordstown fabrikasını satın aldıklarını açıklamıştı.
GM, bu satın alma için Lordstown Motors'a yaklaşık 40 milyon dolar borç vermişti.