Efsanevi rock yıldızı Randy Meisner hayatını kaybetti.

Efsanevi müzik grubu Eagles'ın kurucu üyelerinden Randy Meisner’dan acı haber geldi. “Hotel California” şarkısıyla kulaklarımızın pasını silen ünlü şarkıcı 77 yaşında hayatını kaybetti.

Efsanevi rock yıldızı Randy Meisner hayatını kaybetti.

ABD'li rock grubu Eagles'ın kurucularından Randy Meisner hayatını kaybetti. Grupta bir süre vokalist ve gitarist olarak görev yapan Meisner, 77 yaşında yaşama veda etti. Bir süredir KOAH ile mücadele ettiği bilinen müzisyen, grubun 1971 yılında kurulmasında rol oynadı.

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Grubun "Hotel California" ve "The Best of My Love" şarkılarında da katkısı olan müzisyen, Eagles'ın kuruluşundan yaklaşık 6 yıl sonra gruptan ayrılmıştı. Meisner yerine Timothy B. Schmit geçmişti

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Eagles grubu, 150 milyon albümden fazla albüm satarak müzik tarihinin en iyi grupları arasına adını yazdırmıştı.

Meisner'in ölümü Eagles'ın resmi web sitesinden açıklandı.

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