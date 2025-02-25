Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti

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Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti

Soul ve R&B müziğinin unutulmaz isimlerinden Roberta Flack, 88 yaşında hayatını kaybetti. "Killing Me Softly" ve "The First Time Ever I Saw Your Face" gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı, 1969 yılında çıkardığı ilk albümünden

ABD’li efsanevi şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, 24 Şubat 2025'te 88 yaşında hayata veda etti. Flack, özellikle duygusal ve derin melodileriyle tanınan bir sanatçıydı. 1969 yılında yayımladığı ilk albümü First Take ile dikkatleri üzerine çeken Flack, 1970’ler boyunca soul ve R&B müziğine damga vurdu.

Sanatçının en bilinen şarkılarından Killing Me Softly With His Song, 1973 yılında Grammy Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı. Flack'in bir diğer unutulmaz eseri The First Time Ever I Saw Your Face, Clint Eastwood'un yönettiği Play Misty for Me filminde kullanıldıktan sonra büyük popülerlik kazandı.

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Müzik kariyeri boyunca pek çok sanatçıyla iş birliği yapan Flack, Donny Hathaway ile yaptığı düetlerle de büyük başarı yakaladı. İkilinin Where Is the Love şarkısı Grammy ödülü kazandı. Flack, ayrıca Michael Jackson ve Miles Davis gibi efsanevi isimlerle de çalışma fırsatı buldu.

Sanatçının ölüm haberini menajeri duyurdu ve Flack’in müziğinin her zaman yaşayacağını vurguladı. Soul müziğin büyük ismi, sanat dünyasında derin bir iz bırakarak hayata veda etti.

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Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti
Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti