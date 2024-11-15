EFT ve FAST işlemlerinde yeni karar! Bankacılık işlemi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EFT ve FAST işlemlerinde yeni karar! Bankacılık işlemi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklik karaları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası'nın aldığı yeni kararlar bankacılık işlemi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

EFT VE FAST ÜCRETLERİNDEN ALINAN EK ÜCRETLER KALDIRILDI

Yeni düzenlemeyle beraber hafta sonu ya da iş saatleri dışında saat 16.00 sonra yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretler uygulamadan kaldırıldı. Artık tüm para transfer işlemleri, hafta içi veya hafta sonu fark etmeden normal tarife üzerinden ücretlendirilecek.

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Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yapılan düzenlemenin amacını şu şekilde açıkladı:

"Saat 16.00 sonrası veya hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerinde alınan ek masrafların kaldırılması, kayıt dışılığın azaltılmasını hedefliyor. Ticari işlemlerde IBAN'la ödeme alışkanlıklarının artması ve yüksek enflasyon nedeniyle kart veya banka aracılığıyla yapılan ödemelerin teşvik edilmesi amacıyla masraflar düşürüldü. Bu, hem vatandaşların yükünü hafifletmek hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek adına olumlu bir adım." dedi.

Bayram, bazı bankaların müşterilerine EFT ve havale işlemleri için ücret talep etmediğini de hatırlattı. Diğer yandan müşteriler bankalarına başvurarak bu masrafların kaldırılmasını talep edebiliyor. Örneğin, kredi kartı aidatlarında veya bazı kredilere bağlı sigorta bedellerinde olduğu gibi, bankaların masraf politikaları müşteriler tarafından sorgulanabilir ve talebe göre iptal edilebilir.

Bayram, bankaların müşterilerinden yaptığı kesintilerin haksız kazanca yol açtığını söyleyerek, "Bankalar, müşterinin parasını kullanarak zaten gelir elde ediyor. Para transferlerinden alınan fahiş masraflar uygun değil. Bu düzenleme, vatandaşın yükünü hafifletirken, bankacılık sistemine güveni artıracaktır." diye bilgi verdi.

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