EFT ve havale işlemlerinde sistem tamamen değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EFT ve havale işlemlerinde sistem tamamen değişti

EFT ve havale ödeme işlemlerinde sistem tamamen değişti. Yeni uygulama kullanıma sunuldu, mobil bankacılık uygulamaları da güncellendi. İşte tüm detaylar...

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