Efteni Gölü renkleriyle büyülüyor

Kaynak: İHA
Efteni Gölü renkleriyle büyülüyor

Düzce'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Efteni Gölü, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla korunan Efteni Gölü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Bu yol doğayla iç içe olmanın en güzel yolu" sloganıyla birlikte, Efteni Gölü'nün görselleri de vatandaşlara sunuldu. Yapılan açıklamada, "Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı, doğanın en güzel renklerini ve zenginliklerini bir araya getiriyor. 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok bitki türünü bünyesinde barındıran doğanın kalbinde eşsiz bir cennet" ifadelerine yer verildi.

Efteni Gölü'nün zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleri, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için büyük bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

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