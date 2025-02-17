Ege beşik gibi sallanıyor! Üst üste şiddetli depremler...

Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ege Denizi art arda sallanmaya devam ediyor.

EGE DENİZİ’NDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:49'da merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



17 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

2025-02-17 10:49:47 36.52222 25.57194 7.0 MW 5.0 Ege Denizi

2025-02-17 10:46:1836.6977825.44757.0MW4.2Ege Denizi

2025-02-17 10:15:48 36.58361 25.55417 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-17 02:08:46 36.25389 25.35194 7.0 MW 4.3 Ege Denizi