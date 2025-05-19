Ege Bölgesi, son 15 saatte 19 farklı depremle sallandı

Kaynak: İHA
Ege Bölgesi, son 15 saatte 19 farklı depremle sallandı

Ege'de son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Depremlerin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı belirtildi

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Son deprem saat 15:58'de Germencik Hıdrıbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.

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