Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha (4 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha (4 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ardı ardına devam ederken saat 23.00'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. DepremSon depremlerSon dakika haberine göre, AFAD, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 23.00'te Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 15 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 20.10'da 4.5 ve saat 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirilmişti.

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