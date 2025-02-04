Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha (4 Şubat 2025)

AFAD, saat 23.00'te Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.
4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 15 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 20.10'da 4.5 ve saat 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-04
Saat:23:00:26 TSİ
Enlem:36.51639 N
Boylam:25.67361 E
Derinlik:15.27 km
Detay:https://t.co/pym3aDsIux@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi