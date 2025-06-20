Ege Denizi depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama!

Ege Denizi'nde yaşanan 4.8'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının merkez üssünün Yamurgi Adası olduğu belirtilirken, deprem 20 Haziran 2025 tarihinde saat 19.19’da kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, yaklaşık 124.39 kilometre uzaklıkta oluştuğu ifade edildi.

Depremin ardından uzmanlardan paylaşımlar gelmeye başladı.

UZMANINDAN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Naci görür de sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Naci Görür şunları söyledi:

"Bodrum’un açıklarında, Amargos Adasının güneyinde 4,8 deprem var. Bu deprem Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalmasıyla oluşan K-G gerilme sonucu gelişen faylar üzerinde meydana gelmiş. Geçmiş olsun, sevgiyle."

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