Ege Denizi depremleri sonrası Yunanistan teyakkuza geçti

Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de meydana gelen art arda depremlerin ardından Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğinde gerçekleştirilen acil toplantı sona erdi. Toplantının ardından Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi.

BİLİM İNSANLARI VE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Başbakan Miçotakis'in başkanlığında yapılan iki saatlik toplantıya, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos da katıldı. Bakan Kikilias, depremlerin ardından alınan önlemlerin halk için güvenliği artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

HALKA ÇAĞRI: UYARILARA DİKKAT EDİN

Bakan Kikilias, vatandaşlara seslenerek, uzmanların önerilerini dinlemelerini ve bu önlemlere uymalarını rica etti. Ayrıca, Santorini Adası’na 25 Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) görevlisinin sevk edildiği bildirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, depremlerin volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığına dair açıklamada bulundu. Son 48 saat içinde Santorini açıklarında 200'den fazla deprem meydana gelirken, Santorini ve Amorgos adalarındaki okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca halka, Ammoudi ve Fira limanlarından uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları uyarısı yapıldı.