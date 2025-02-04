Ege Denizi durmuyor! Bir şiddetli deprem daha (03 Şubat 2025)

Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi bir kez daha sallandı. AFAD saat 23.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.