Ege Denizi durmuyor! Bir şiddetli deprem daha (03 Şubat 2025)

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Ege Denizi durmuyor! Bir şiddetli deprem daha (03 Şubat 2025)

Ege Deniz'inde 20.44'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi bir kez daha sallandı. AFAD saat 23.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin yüzeye yakın olması nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.

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