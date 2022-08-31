﻿Ege'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki depremin ardından İzmir ve çevresinde hissedilen bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD saat 17.02'de Kuşadası'nın 17,25 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AFAD Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.