Ege Denizi'nde 70 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA
Ege Denizi'nde 70 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinin açıklarında, Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği toplam 4 can salında bulunan 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 18.10'da Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarının ittiği Türk karasularında bulunan 2 can salında 17'si çocuk 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 19.35'te, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 2 can salında bulunan 4'ü çocuk 38 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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