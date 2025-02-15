Ege Denizi'nde art arda depremler! (15 Şubat 2025)

Ege Denizi’nde son 1 aydır neredeyse yüzlerce deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar büyük korku ve endişeye kapılırken, uzmanlar tsunami ve volkanik kül yağışı uyarıları yapıyor.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre bölgede önce 4.9 ardından da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İki depremin de derinliği 7 km olarak ölçüldü.