Ege Denizi'nde art arda depremler! (15 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde art arda depremler! (15 Şubat 2025)

Ege Denizi’nde art arda depremler olmaya devam ediyor. Bölgede önce 4.9 büyüklüğünde ardından da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ege Denizi’nde son 1 aydır neredeyse yüzlerce deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar büyük korku ve endişeye kapılırken, uzmanlar tsunami ve volkanik kül yağışı uyarıları yapıyor.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre bölgede önce 4.9 ardından da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İki depremin de derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Son Haberler
Sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar kamerada
Sokak ortasında kurşun yağdırdı. O anlar kamerada
Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda 16 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda 16 kişi hayatını kaybetti
Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor
Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor
Bahçeden deve kuşu, 3 gün sonra bulundu
Bahçeden deve kuşu, 3 gün sonra bulundu
Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"
Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"