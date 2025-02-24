Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha (24/02/2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha (24/02/2025)

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü.

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde yaşanan depremler hem Türkiye'de hem Yunanistan'da korkuya neden oldu. Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ediyor.

AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 14.33'te gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 19.7 kilometre olarak ölçtü.

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