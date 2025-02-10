Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha! (10 Şubat 2025)

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Neredeyse her gün birçok deprem meydana gelen bölgede, Ege Denizi kıyısında yaşayan vatandaşlar yaşanan depremleri endişe ile takip ediyor.

AFAD'tan alınan verilere göre Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.