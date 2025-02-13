Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha (13 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde son birkaç hafta içinde yüzlerce deprem meydana geldi. Yaşanan depremler, Ege Bölgesi'nde bulunan şehirlerden de hissediliyor.
AFAD'tan alınan bilgiye göre son olarak Ege Bölgesi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-13
Saat:18:40:07 TSİ
Enlem:36.635 N
Boylam:25.65222 E
Derinlik:7 km
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