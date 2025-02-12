Ege Denizi'nde bir deprem daha (12 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde bir deprem daha (12 Şubat 2025)

AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, meydana gelen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Saat 19.44'te kaydedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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