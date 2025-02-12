Ege Denizi'nde bir deprem daha (12 Şubat 2025)

AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-12
Saat:19:44:16 TSİ
Enlem:36.54111 N
Boylam:25.33722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/5JDjRT9nNC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, meydana gelen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Saat 19.44'te kaydedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.