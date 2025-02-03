Ege Denizi'nde bir korkutan deprem daha (3 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde bir korkutan deprem daha (3 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde saat 02.54'de korkutan bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre ölçüldü.

MERKEZİ ANİYE VE SANTORİNİ ADASI AÇIKLARINDA

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Aniye ile Santorini Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin, Türkiye sınırlarına en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine, 142.53 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremde Ege Bölgesi'nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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