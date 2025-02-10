Ege Denizi'nde büyük deprem! İki kıyıda da hissedildi (10 Şubat 2025)

AFAD Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 23.16'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem yüzeye yakın olması nedeni ile şiddetli hissedildi.

Deprem merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.