Ege Denizi'nde büyük deprem! İki kıyıda da hissedildi (10 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde büyük deprem! İki kıyıda da hissedildi (10 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere bir büyük deprem daha eklendi.

AFAD Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 23.16'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem yüzeye yakın olması nedeni ile şiddetli hissedildi.

Deprem merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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