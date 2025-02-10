Ege Denizi'nde büyük deprem! İki kıyıda da hissedildi (10 Şubat 2025)

AFAD Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 23.16'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem yüzeye yakın olması nedeni ile şiddetli hissedildi.
Deprem merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-10
Saat:23:16:24 TSİ
Enlem:36.7275 N
Boylam:25.48722 E
Derinlik:7 km
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