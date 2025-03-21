Ege Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Santorini Adası çevresinde oluşan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 06:47'de deprem oldu.

Yunanistan'a ait olan Santorini Adası çevresinde depremler ardı ardına görülmeye devam ediyor. AFAD verilerinde ise Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde depremin olduğu bildirildi. Yerin 7 km altında meydana gelen deprem saat 06:47'de gerçekleşti.