Ege Denizi'nde deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Santorini Adası çevresinde oluşan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 06:47'de deprem oldu.

Yunanistan'a ait olan Santorini Adası çevresinde depremler ardı ardına görülmeye devam ediyor. AFAD verilerinde ise Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde depremin olduğu bildirildi. Yerin 7 km altında meydana gelen deprem saat 06:47'de gerçekleşti.

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