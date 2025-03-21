Ege Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Santorini Adası çevresinde oluşan deprem yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 06:47'de deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-21
Saat:06:47:26 TSİ
Enlem:36.6025 N
Boylam:25.46222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7lJqk97NfL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yunanistan'a ait olan Santorini Adası çevresinde depremler ardı ardına görülmeye devam ediyor. AFAD verilerinde ise Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde depremin olduğu bildirildi. Yerin 7 km altında meydana gelen deprem saat 06:47'de gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-21
Saat:06:47:26 TSİ
Enlem:36.6025 N
Boylam:25.46222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7lJqk97NfL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi