Ege Denizi'nde deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde deprem olduğunu açıkladı.

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