Ege Denizi'nde deprem (19 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem (19 Mayıs 2025)

Ege Denizi'nde 4.6 şiddetinde deprem gerçekleşti. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde görüldü.

Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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