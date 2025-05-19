Ege Denizi'nde deprem (19 Mayıs 2025)

Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-19
Saat:03:23:19 TSİ
Enlem:38.72028 N
Boylam:23.27639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ERv7kLxwaD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.