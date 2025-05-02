Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 20.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
EGE DENIZI https://t.co/gyZC9KDvwp
02.05.2025, 20:58:44 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 14.2 km#Kandilli
KÜTAHYA BEŞİK GİBİ
Öte yandan, Kütahya’da yaşanan sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.51’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.