Ege Denizi'nde deprem!

Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem!

Kandilli'den alınan son bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 20.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 14.2 kilometre olarak kaydedildi.

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan, Kütahya’da yaşanan sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.51’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

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