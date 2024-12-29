Ege Denizi'nde deprem (29 Aralık 2024)

Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.75 km altında gerçekleşti. Deprem pek çok noktada hissedildi. Depremde ise hasar tespit çalışmaları sürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/EKQEHUxUgr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem Akdeniz Girit adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde oldu. Deprem yerin 5 km altında meydana geldi. Saat 11.02'de deprem gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/56cxpC2saJ
29.12.2024, 11:02:07 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli