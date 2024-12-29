Ege Denizi'nde deprem (29 Aralık 2024)

Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.75 km altında gerçekleşti. Deprem pek çok noktada hissedildi. Depremde ise hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem Akdeniz Girit adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde oldu. Deprem yerin 5 km altında meydana geldi. Saat 11.02'de deprem gerçekleşti.