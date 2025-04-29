Ege Denizi'nde deprem (29 Nisan 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde deprem (29 Nisan 2025)

Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 14.16 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 14.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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