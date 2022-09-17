﻿Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.41 sularında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yunanistan Lasithi'ye 18.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.