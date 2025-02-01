Ege Denizi'nde peş peşe depremler! (01 Şubat 2025) Çevre illerde de hissedildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde peş peşe depremler! (01 Şubat 2025) Çevre illerde de hissedildi

Sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanan Ege Denizi'nde son olarak 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 16.29'da yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

deprem.webpAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EGE DENİZİ'NDE ART ARDA DEPREMLER

Ege Denizi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 08.31 sıralarında 3.9 büyüklüğünde, saat 08.51'de 2.6 büyüklüğünde, saat 09.02'de 3.6 büyüklüğünde, 13.16'da da 4.0 büyüklüğünde, saat 15.51'de 4.2 büyüklüğünde depremler olduğunu açıkladı.

Ege Denizi'ndeki hareketlilik sürerken AFAD son olarak 16.29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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