Ege Denizi'nde şiddetli deprem! (5 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çanakkale'nin Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Çanakkale Gökçeada'nın Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 27.5 km altında gerçekleşti. Deprem Gökçeada'da hissedildi.

Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)

AKDENİZ'DEN SONRA EGE'DE DE DEPREM

Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğü deprem meydana gelmişti. AFAD Çanakkale Gökçada'nın Ege açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerin 12.61 km altında gerçekleşti.

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