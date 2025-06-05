Ege Denizi'nde şiddetli deprem! (5 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Çanakkale Gökçeada'nın Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 27.5 km altında gerçekleşti. Deprem Gökçeada'da hissedildi.
Antalya'da deprem! (5 Haziran 2025)
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2025
EGE DENIZI https://t.co/V56X3zNvU3
05.06.2025, 08:18:38 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 27.5 km#Kandilli
AKDENİZ'DEN SONRA EGE'DE DE DEPREM
Antalya Gazipaşa'nın Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğü deprem meydana gelmişti. AFAD Çanakkale Gökçada'nın Ege açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem yerin 12.61 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
Detay:https://t.co/Z05BHnt3wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi