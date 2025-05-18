Ege Denizi'nde üst üste depremler! Muğla sallandı (18 Mayıs 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde üst üste depremler! Muğla sallandı (18 Mayıs 2025)

Ege Denizi'nde 4,1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.52'de meydana gelen depremin derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

MUĞLA SALLANDI

Ege Denizi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde Muğla'yı sallayan bir deprem daha oldu. Gökova Körfezi'nde Muğla Milas açıklarında saat 04.53'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Muğla'nın ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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Ege Denizi'nde üst üste depremler! Muğla sallandı (18 Mayıs 2025)
Ege Denizi'nde üst üste depremler! Muğla sallandı (18 Mayıs 2025)
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