Ege Denizi'ndeki deprem kıyı illerini salladı (11 Şubat 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin en yakın kara parçası olan Bodrum Turgutreis'e 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.