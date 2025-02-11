Ege Denizi'ndeki deprem kıyı illerini salladı (11 Şubat 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin en yakın kara parçası olan Bodrum Turgutreis'e 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.
Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:01:37:26 TSİ
Enlem:36.73361 N
Boylam:25.63556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OmZ1Fxb5ml@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi