Ege Denizi'ndeki deprem kıyı illerini salladı (11 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ege Denizi'ndeki deprem kıyı illerini salladı (11 Şubat 2025)

Dün gece meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde saat 01.37'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin en yakın kara parçası olan Bodrum Turgutreis'e 147.56 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yaşanan iki deprem sonrasında büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

Öte yandan depremlerin İzmir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale illerinden de hissedildiği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

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