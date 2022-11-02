﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü

(AA) - Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknenin battığı bölgede toplam 20 ceset tespit edildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarıldı, 30'un üzerinde düzensiz göçmene ise hâla ulaşılamadı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre ölenlerden 13'ü çocuk.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.