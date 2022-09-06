﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak

Eyüpspor'u da 3-0 yenerek 10 puanla henüz ilk haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğundan inmeyen Bodrumspor'da Adis Jahovic kısa sürede bir kez daha kulüp tarihine geçen isim oldu.
Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçirdi.
Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74'üncü dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu.
Jahovic, 90'ıncı dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek siftahını yapmış oldu.
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