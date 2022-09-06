6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak

Jahovic fırtınası Bodrum'da esmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:35
Takip Et

Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçiren Jahovi tarih yazıyor

Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
+
Aa
-

Eyüpspor'u da 3-0 yenerek 10 puanla henüz ilk haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğundan inmeyen Bodrumspor'da Adis Jahovic kısa sürede bir kez daha kulüp tarihine geçen isim oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün tarihindeki ilk yabancı futbolcusu olan Kuzey Makedonyalı forvet, Eyüpspor karşılaşmasında ağları sarsarak Ege ekibinin tarihinde ilk gol atan yabancı oyuncu unvanını da ele geçirdi.

Bu sezon oynanan 4 maça da yedek başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçında 74'üncü dakikada Celal'in yerine oyuna dahil oldu.

Jahovic, 90'ıncı dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek siftahını yapmış oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
5
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
6
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
7
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı
﻿Josef'in eşinden
﻿Josef'in eşinden "Hırsız girse aynı şeyi yapar" mesajı
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı'ya büyük suçlama
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları devam ediyor
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Yerde bulduğu kelepçeyi koluna taktı
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Jahovic rekorunu Bodrum'da kıracak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Reklamlı Netflix aboneliğinin ne zaman geleceği belli oldu
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
﻿Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.