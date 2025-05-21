Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu

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Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu

Ege Kökenli Lior Ahituv ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti. Bebek heyecanını sosyal medyadan paylaşmıştı. Kökenli, acı haberi de oradan duyurdu.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında mutlu bir törenle Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. 22 haftalık hamile olan Kökenli, her şeyin yolunda olduğunu söylemişti ve gün sayıyorlardı.

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Karnı iyice belirleşen ünlü oyuncu eşiyle birlikte çekim de yapmışlardı. Paylaşımların altına "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notunu düşmüştü.

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ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Ege Kökenli, acı haberi sosyal medyadan paylaştığı hikaye ile duyurdu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.

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Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

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Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz."

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