Ege Üniversitesi öğrencileri Soma'da ölen 301 madenciyi andı

Ege Üniversitesi öğrencileri, Manisa’nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisini anmak için toplandı. "İşçilerin katili sarmaye düzeni", "İşçi gençlik el ele mücadeleye" sloganları atan öğrenciler şenlik alanına yürüdü.

Basın açıklamasında, "maden faciasının ardından yaşananların, kapitalist düzen gerçeğini ve sermaye devletinin işçi düşmanı karakterini bir kez daha gözler önüne serdiği" belirtildi.

Madenci yakınlarına açılan davaların hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki askerin kollarından tuttuğu madenci yakınına tekme atan Yusuf Yerkel, ‘ticari ataşe’ olarak atanarak ödüllendirildi. Soma katliamının ardından gerçekleştirilen eylemlere yönelik açılan davalarda hala cezalar yağdırılmaya devam ederken, katliama ilişkin görülen davada 2021 yılından itibaren tutuklu sanık kalmadı. Katliamın sanıklarından 10’u beraat ettirilirken, 18 kişi 1 yıldan az ceza aldı. Katledilen işçilerin avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı ise hala tutuklu. Soma için Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirilen işgal eylemi davasında ise 30 öğrenciye toplam 102 yıla kadar hapis cezası verildi. Hal böyle olunca yapılan yargılamada, sermaye sahipleri ile üst düzey yetkililer; dolayısıyla gerçek sorumlular cezalandırılmadı. Yalnızca birkaç kişiye göstermelik cezalar verildi. Katliamın arkasında yalnızca Soma Holding değil; onu koruyan, kollayan ve denetlemeyen sermaye devleti ve doğrudan AKP iktidarı yer almaktadır. Bu cinayet, özelleştirmenin, taşeron sistemin ve işçiyi değil sermayeyi koruyan yasaların bir ürünüdür."

Açıklamada, bugün işçilerin en temel haklarından yoksun olarak çalıştırıldıkları, açlık sınırının altında yaşamaya zorlandıkları ifade edilerek, "Bu koşullarda ise durmaksızın iş cinayetleri yaşanmaktadır. Bizler biliyoruz ki bu düzen değişmediği sürece iş cinayetleri durmayacak. Bugün, Soma’nın 11. yılında bu düzenin tüm çürümüşlüğünü teşhir etmek için buradayız. Emeğin ve insanlığın kurtuluşu için mücadelemiz sürecek” denildi.