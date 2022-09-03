Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 1467 düzensiz göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yönelik bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda yakalanan kişi sayısını açıkladı. O rakamlara göre bin 467 kişi çıktıkları ölüm yolculuğundan döndürülürken, 9 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında operasyonlarla ilgili şöyle denildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 26 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 48 olayda toplam 1.467 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır".