Rock'çu kardeşler, 'Grup Mal Değnekleri' performanslarıyla ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyada yayınlanan iki kardeşin gitar ve bateri performansı ortalığı yıktı geçti. Müzisyen kardeşlere binlerce beğeni yağdı.
Kurdukları müzik grubu adına “Mal Değnekleri” veren iki kardeş enstrüman çalma becerileriyle sosyal medyada kısa sürede adlarından söz ettirdi.
Ege ve Mete isimli iki kardeşin beraber çaldıkları bir parça binlerce kişinin beğenisini topladı.
O anları izleyen sosyal medya kullanıcıları iki kardeşi şimdiden dünyaca ünlü rock grubu Metallica'ya benzetti.
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