Ege'de 4.5 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.
Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren AFAD, bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde toplamda 4 deprem kaydetti. Ege’deki art arda gelen depremler, yerel halk arasında endişeye yol açtı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [173.56 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-09
Saat:14:59:39 TSİ
Enlem:36.40611 N
Boylam:25.46556 E
Derinlik:5.42 km
Detay:https://t.co/D2ghjvgvuM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor.
AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.
Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle:
14:59'da 4.5
14.54'de 4.2
12:01'de 4.1
11:57'de 3.5
11:06'da 3.6
09:17'de 3.5
08:01'de 3.8
07:47'de 4.3
Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırılmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:14:54:40 TSİ
Enlem:36.52139 N
Boylam:25.80806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pDiGNMjI2p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi