Ege'de 4.5 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege'de 4.5 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Ege Denizi'nde saat 14.59'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

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Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

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Bugün sabah saatlerinden itibaren AFAD, bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde toplamda 4 deprem kaydetti. Ege’deki art arda gelen depremler, yerel halk arasında endişeye yol açtı.

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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor.

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AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.

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Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle:

14:59'da 4.5

14.54'de 4.2

12:01'de 4.1

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11:57'de 3.5

11:06'da 3.6

09:17'de 3.5

08:01'de 3.8

07:47'de 4.3

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Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırılmıştı.

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