Ege’de 42 yıl! Hoca şimdi sırada öğrenci : İlham veren hikaye

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Zeliha Kerry, 1983 yılında çalışmaya başladığı üniversiteden 2023 yılında Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak emekli oldu. 1990 yılında eczacılık fakültesinde doktora yaparken kazandığı ancak okuyamadığı sosyoloji bölümüne emekli olduktan sonra yeniden kaydolan Prof. Dr. Kerry, okuluna öğrenci olarak geri döndü. Şu anda 2'nci sınıfta okuyan Prof. Dr. Kerry, kampüsteki 42'nci yılını öğrenci olarak devam ediyor.

'DERSLERE DEVAM EDİYORUM, ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM'

Üniversiteden 10 Haziran 2023'te emekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kerry, "40 yıl eczacılık fakültesinde çalıştım. 1983'te araştırma görevlisi olarak girdim. Doktora aşamasındayken sosyoloji bölümünü okumak, dünyayı anlamaya ilişkin eğitimim olmasını istiyordum. O dönemde doktora çalışmalarından hemen sonra üniversite sınavına girdim. Tek tercih olarak EÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü yazdım. Eczacılık ile edebiyat fakültesinin binaları yan yanaydı. Eczacılık eğitiminden sonraki akademik çalışmalarımı hem de ikinci üniversitemi birlikte yürütebileceğimi düşündüm ama yanılmışım. İkisini birden yapsam ikisinde de çok iyi olamayacaktım. Dolayısıyla kendi mesleğime dönüp, eczacılık fakültesindeki çalışmalarımı sürdürdüm. 2022 yılında af yasası çıktı. Hemen sosyoloji bölümüne kaydımı yaptırdım ve emekli olduktan sonra 2023 yılı Eylül ayında eğitimime başladım. Derslere devam ediyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Çok özel bir durum olmadıktan sonra başladığım işi bitirmek isterim. Sosyoloji, yarım kalan bir şeydi ama af yasası çıkmasaydı bundan yararlanamayacaktım. Öğrenci olarak eskiden yapmak istediğim, kişiliğimi geliştirecek, kafamı çalıştırmayı sürdürecek bir işi yapmaya devam etmenin, emekliliğe geçiş sürecimi de kolaylaştıracağını düşündüm" dedi.

'SINIF ARKADAŞLARIM "HOCAM" DİYE HİTAP EDİYOR'

Sınıf arkadaşlarının kendisine "Hocam" diye hitap ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kerry, "Gençler bazı konularda danışıyorlar. Hep gençlerle birlikte yaşadım, çalıştım. Sosyal ortamlarda birlikte oldum. Sıralarda da onlarla birlikteyim, onlardan çok şey öğreniyorum. Sosyoloji bölümünde bir TÜBİTAK projesi vardı, bu projede arkadaşlarımla birlikte bursiyer oldum. Daha önce TÜBİTAK'ta yürütücü, araştırmacı oldum ama hiç bursiyer olmamıştım. Bu süreç kapsamında çok şeyler öğrendim. İnanılmaz bir deneyimdi. Yıllarca farmakoloji alanında araştırmalar yaptım. O araştırmalar sürecinde edindiğim deneyimler, uyguladığım testler ve konular sosyolojidekiyle bambaşka. Başka bir şey öğrenmek de benim için çok anlamlı oldu. 1983'ten 2023'e kadar hiç ara vermeden 40 yıl kampüsteydim. Hiç ara vermeden 42'nci yılımda öğrenci olarak buradayım. Bir şeyler öğrenmek her zaman keyif veriyor. Arkadaşlarımla birlikte olduğum, hocalarımı tanıdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA DA ROL MODEL'

Prof. Dr. Kerry'e Sosyoloji Bölümü'nde İstatistik Uygulamaları dersi veren EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan ise "Her dönem yaş almış öğrencileri sınıfta görüyorum. Zeliha hocayı ilk gördüğümde şaşırmadım. Çünkü ideallerine ulaşmak isteyen, üniversiteyi kazanamamış ya da daha sonra okumak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Zeliha hocamızı da öyle zannettim. Dersin sonunda Zeliha hocamızın eczacılık fakültesinden profesör olarak emekli olduğunu öğrendim. Bu şaşırdığım bir durum oldu. Birbirimize "hocam" diye hitap ediyoruz. Çok güzel bir şey. Emekli olduktan sonra hobilerle uğraşılır ya da çalışma döneminde yapılamayan işlere vakit ayrılır gibi bir düşünce var ama Zeliha hocamız eğitime devam etmek istemiş. Bence diğer öğrenci arkadaşlarımıza da rol model olabilecek bir kişi. Öğrencilerle beraber etkileşim halinde olurlarsa, çok güzel kazanımlar elde edileceğini düşünüyorum. Zeliha hocamız bir taraftan öğrenci konumundayken, diğer taraftan öğrencilere hocalık yapabilecek durumda" dedi.