Ege’de 5.4 büyüklüğünde deprem (4 Şubat 2025)

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor. Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 15.36 sıralarında 4.6, saat 15.50 sıralarında 4.0 ve saat 16.04 sıralarında 5.4 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydana geldi.

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Depremin 8.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

26 OCAK’TAN BUGÜNE 754 KEZ SALLANDI

Ege Denizi'nde, 26 Ocak'tan bugün saat 14.00'e kadar 754 sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

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Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

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