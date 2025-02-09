Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da da hissedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da da hissedildi

AFAD, Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada kullanıcılar depremin İzmir ve Aydın'da da hissedildiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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