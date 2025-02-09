Ege'de 5,1 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Aydın'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.