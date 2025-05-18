Ege'de deprem (18 Mayıs 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 18 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 09:56’da Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Eğriboz (Evvoia) bölgesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 250 kilometre mesafede yer alıyor.

Depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü. Bu sığ derinlik, depremin çevre bölgelerde hissedilme olasılığını artırırken, Türk medyasında henüz herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Depremin koordinatları ise 38.79389 kuzey enlemi ve 23.30278 doğu boylamı olarak kaydedildi.