Ege'de deprem (3 Ağustos 2024)

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 3, 2025
EGE DENIZI https://t.co/nWwXpAa8BB
03.08.2025, 12:00:20 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra uyandı: 6 bin metrelik kül bulutu alarmı! Depremler mi tetikledi?
Rusya'da bir şiddetli deprem daha! Yine salıncağa döndü, jet hızında tsunami açıklaması geldi (03.08.2025)