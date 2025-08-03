Ege'de deprem (3 Ağustos 2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Ege'de deprem (3 Ağustos 2024)

Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 12.00 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 7.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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