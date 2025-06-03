Ege'de deprem (3 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ege'de deprem (3 Haziran 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Girit Adası (Kriti) açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 253.43 kilometre mesafede kaydedildi.

Gece 5.8 ile sallanan Ege'de bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 253 kilometre mesafede, 5.39 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) –

[253.43 km] Datça (Muğla)

Tarih:2025-06-03

Saat:14:26:30 TSİ

Enlem:35.0125 N

Boylam:25.54889 E

Derinlik:5.39 km

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